Вашингтон, 28 марта, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Америка с 2014 года планомерно занималась милитаризацией Украины и отправляла туда военных советников и офицеров разведки для обучения своих солдат тому, как сражаться и противостоять России, написал 27 марта в своём блоге американский журналист Гленн Гринвальд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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По мнению автора, Украина была просто расходным материалом во внешней политике США. Оружие Америки перешло в руки нацбатальонов Украины и хотя она не является членом НАТО, таким способом альянс пытается расшириться. При этом основной целью США Гринвальд назвал столкновение Киева с Москвой.

«Администрация Байдена делает именно то, о чем предупреждал Барак Обама в 2016 году: рискует начать войну между двумя крупнейшими ядерными державами мира из-за Украины», — резюмировал американский журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, поставки на Украину сложной военной техники в ограниченные сроки будут неэффективными, так как у ВСУ не будет времени для ее освоения. Таким образом отказ от поставок танков ВСУ объяснил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.