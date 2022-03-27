Москва, 28 марта, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Препарат от COVID-19 «Гамковимаб» на основе моноклональных антител, в случае его допуска к регистрации на основании результатов первой фазы исследований, могут зарегистрировать уже в июне 2022 года, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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По его словам, вопрос в том, как будет получена временная регистрация: на основании первой фазы, на основании отсутствия побочных эффектов или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность.

«Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет два с половиной месяца. В начале июня — июне тогда может быть регистрация», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Учёный отметил, что на этой неделе в рамках клинических исследований препарат планируют начать вводить добровольцам. Ведутся обсуждения по выбору площадки для масштабирования производства.

Напомним, препарат «Гамковимаб» состоит из двух доз и предназначен для внутривенного введения. В марте Минздрав РФ выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований этого препарата. По планам, в исследованиях примут участие более ста человек.

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