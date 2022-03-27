Тбилиси, 28 марта, 2022, 00:42 — ИА Регнум. С 28 марта в Грузии не обязательно носить защитные маски на улице. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

(сс) AlexChirkin Маска

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При этом в закрытых помещениях и в общественном транспорте маски носить всё ещё обязательно. За нарушение правил граждан будут штрафовать на 20 лари (более 6 долларов), передаёт ТАСС.

Напомним, ношение масок в Грузии ввели после обнаружения первого случая заражения коронавирусом в стране (февраль 2020 года). Сначала обязательным было их ношение в закрытых помещениях и общественном транспорте, затем правило распространилось и на передвижение на улице.

Также с 28 марта в Грузии упраздняется ограничение на число участников социальных и спортивных мероприятиях. Работающие удалённо сотрудники госучреждений могут вернуться на свои рабочие места.

Кроме того, решено упразднить обязательную самоизоляцию для граждан Грузии, возвращающихся из-за рубежа без отрицательного теста на коронавирус.

Добавим, в Грузии по состоянию на 27 марта выявлено 1 646 316 носителей коронавируса (+357 за последние сутки).

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