Берлин, 28 марта, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

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«Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем», — цитирует Шольца телеканалARD.

По мнению канцлера, целью должно быть некое соглашение между президентами России и Украины, которое привело бы к окончанию боевых действий.

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Как сообщало ИА REGNUM, помощники президента Соединённых Штатов Джо Байдена были удивлены словами главы Белого дома о российском лидере Владимире Путин.