Симферополь, 28 марта, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В Донбасс с официальным визитом прибыла делегация из Крыма. Об этом в своем telegram-канале написал 27 марта председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

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«Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. Рад встретиться с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, председателем Народного Совета республики Владимиром Бидёвкой, руководством Луганской Народной Республики», — написал он.

Делегация доставила продуктовые наборы, два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей из ДНР и ЛНР, а также оборудование для медкабинетов двух школ республик. Для местных жителей привезли 40 тонн гуманитарного груза, собранный жителями Крыма.

«Мы традиционно оказываем помощь нашим братьям из Донбасса и всегда готовы подставить им свое плечо», — добавил Константинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 27 марта глава Луганской Народной Республики сообщил о возможном проведении референдума о вступлении ЛНР в состав РФ.

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