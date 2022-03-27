Брюссель, 27 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В бельгийской столице Брюсселе 27 марта прошел митинг против русофобии и притеснений людей за использование русского языка, сообщает ТАСС.

Бельгия

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По решению организаторов в ходе митинга не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть его гуманитарный характер.

«Моя душа не имеет гражданства», — гласил единственный транспарант, под которым собрались около 50 демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде городов Германии 27 марта прошли митинги и автопробеги в поддержку России и спецоперации на Украине.

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