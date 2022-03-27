Вена, 27 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Невозможно устранить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такой вариант в уставе организации не предусмотрен, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Hendrik Tammen АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Мне трудно комментировать малограмотные заявления советника украинского министра. Для начала ей не мешало бы ознакомиться с уставом МАГАТЭ, чтобы понять: устранить Россию или какую-либо другую страну из МАГАТЭ невозможно. Такой вариант в уставе агентства не предусмотрен», — цитирует ТАСС Ульянова, который прокомментировал заявление советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль о работе над исключением России из МАГАТЭ.

ИА REGNUM напоминает, о «приостановке» членства России в МАГАТЭ из-за ситуации вокруг украинских атомных станций в Чернобыле и Запорожье ранее заявляла министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Читайте также: В Польше потребовали приостановить членство России в МАГАТЭ