Токио, 27 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Японии не исключают фундаментального укрепления оборонных возможностей и планируют принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, власти Японии намерены не допустить одностороннего изменения статус-кво в Восточной Азии и не исключают фундаментального укрепления страной оборонных возможностей.

Кисида также заявил о готовности со стороны Японии оказать помощь Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии расширили санкции против граждан и компаний из России.

Читайте также: Япония пообещала запретить поставки предметов роскоши в Россию