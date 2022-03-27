Донецк, 27 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. На сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) 27 марта перешли семь представителей 54-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сложили оружие. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Семеро военнослужащих (ВСУ) … перешли на сторону ДНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Петровский район Донецка в ДНР обстреляли представители ВСУ.