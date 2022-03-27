Екатеринбург, 27 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4116 человек. Об этом 27 марта информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона выздоровели уже 324 849 пациентов. А выявили за весь период пандемии 421 679 граждан.

Скончались от ковида ещё восемь пациентов. С начала пандемии число жертв достигло 10 544 человек.