Вашингтон, 27 марта, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оказались большой провокацией, чем могла бы стать отправка истребителей МиГ на Украину. Об этом 27 марта заявил старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Эти слова стали весьма провокационным сигналом для Путина. Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов », — сказал он в эфире телеканала CNN.

Майкл Маккол считает, что США следовало бы сосредоточиться на предоставлении Украине военной техники, а не на провокационных заявлениях и их последующих обсуждениях.

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ИА REGNUM напоминает, что Джо Байден 26 марта во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши высказал оскорбления в адрес Путина.

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