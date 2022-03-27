Луганск, 27 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике (ЛНР) сейчас не ведут. Об этом, как передает Луганский информационный центр, заявил 27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам.

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»Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется, — сказал глава ЛНР. — Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики, это завершить войну, освободить наши территории, спасти наших жителей от фашизма».

По его словам, после полного освобождения территории ЛНР местные жители смогут определить судьбу республики.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав РФ.