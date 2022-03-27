Москва, 27 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье, сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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Ранее в сети была опубликована информация о том, что 17 марта в Запорожье украинские боевики расстреляли на выезде из города мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь. В результате двое местных мирных жителя погибли, трое получили ранения.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.