Донецк, 27 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Украинские нацисты с самого начала планировали развернуть боевые действия непосредственно в черте Мариуполя и начали организовывать огневые точки еще 22 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод — Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет… При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции», — написала она в телеграм-канале после общения с местными жителями.

По ее словам, это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.