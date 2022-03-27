Москва, 27 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал иностранным СМИ о ходе специальной операции на Украине. По его словам, военная спецоперация идёт по плану, на территории бывшей Луганской области заканчивается освобождение Попасной и Рубежного, сообщает 27 марта РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Военная операция на сегодняшний день идет по плану. Подразделения народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное», — заявил Пасечник.

Кроме того, продолжается наступление на Лисичанск, Северодонецк и Кременную, указал глава ЛНР.

По его словам, на освобождённых территориях местные жители освобожденных пунктов встречают армию «со слезами радости на глазах». Он заявил о ведущихся восстановительных работах на соответствующих территориях и поставках гуманитарных грузов.

В рамках организованного Минобороны пресс-тура в ЛНР прибыли более 10 журналистских групп зарубежных СМИ. Пресс-подход журналистов состоялся после митинга в память о погибших при авиаударе по Луганской областной государственной администрации в июне 2014 года.