Прага, 27 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Власти Чехии заморозили активы подпавших под санкции российских бизнесменов. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Пётр Фиала в эфире Чешского телевидения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями России», — сказал он.

По его словам, размер имущества российских бизнесменов превышает сотни миллионов крон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о желании страны сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ».

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