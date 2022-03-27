Донецк, 27 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. При обстреле украинскими войсками города Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили повреждения здание поликлиники, 37 домостроений и рынок. Об этом 27 марта сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В результате обстрела ВФУ (вооружённых формирований Украины) в Иловайске также повреждены 37 домостроений, здание поликлиники и рынок», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске.