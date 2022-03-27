Доха, 27 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно проанализировать озабоченности России, которые привели к военной спецоперации на Украине. Об этом 27 марта заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на форуме в Дохе, передаёт газета Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Нам нужно тщательно изучить то, что вызвало данный кризис. Мы должны рассмотреть причины, которые привели к войне. Все должны чувствовать себя в безопасности: от России до Ирана, от США до Евросоюза, от Турции до стран Персидского залива», — заявил Калын.

Ранее он также сообщил, что Турция и другие государства должны поддерживать диалог с Россией в интересах урегулирования ситуации на Украине.