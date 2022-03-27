Иерусалим, 27 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. США ценят усилия Израиля по вопросу военной спецоперации России на Украине. Об этом 27 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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"Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия, важные дипломатические усилия для того, чтобы закончить агрессию российского правительства против Украины», — заявил Блинкен.

«Мы ценим эти усилия», — подчеркнул он.

Напомним, что Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью защитить население Донбасса, провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предать суду всех военных преступников.