Москва, 27 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. РФ сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Об этом 27 марта заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

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«Если нам перестанут поставлять, будем производить свое», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что РФ готова приобретать лекарственные препараты цивилизованно.

«Когда в 2020 г. одна из зарубежных компаний поставила за 1 флакон ковидного антивирусного препарата $480, мы обратились с просьбой привести к нормальной цене. Коллеги отказались … Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами», — отметил он.