Париж, 27 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. 52% опрошенных французов верят хотят бы одному из аргументов РФ по поводу спецоперации на Украине, свидетельствуют данные опроса компании Ifop.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине», — отмечается в сообщении.

28% считают, что спецоперацию РФ поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет «хунта», в которую «проникли» неонацисты, убеждены 10% опрошенных.