Новосибирск, 27 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 1087 пациентов, в том числе 42 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что днём ранее, 26 марта, в инфекционных стационарах находилось 1086 пациентов, в том числе 43 ребёнка.

За прошедшие сутки было выявлено268 случаев заражения коронавирусом. За это же время 300 человек выздоровели, девять пациентов скончались. В реанимации находятся 159 человек, на ИВЛ — 21 пациент.

Всего в регионе зарегистрировано 250 124 случая заражения коронавирусом, 229 393 человека выздоровели, умерли 5325 пациентов.