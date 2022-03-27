Донецк, 27 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой 4 снаряда калибра 122 мм. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее войска ДНР освободили и взяли под контроль Верхнеторецкое.