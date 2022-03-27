Президент Украины выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Лаврова
Украина, 27 апреля, 2007, 20:30 — ИА Регнум. Президент Украины
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, в соболезновании главы украинского государства, адресованном родным и близким актера, говорится: "Скорблю вместе со всеми почитателями непревзойденного творчества Кирилла Лаврова. От нас ушел мастер, который стремился к утверждению вечных идеалов добра, гуманизма, любви и чести, неутомимо трудился во славу своего театра". По словам Виктора Ющенко, на Украине всегда будут помнить об успешном дебюте Кирилла Лаврова на сцене Киевского академического театра русской драмы имени
Напомним, сегодня, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на 82-ом году жизни скончался художественный руководитель Большого драматического театра, народный артист СССР Кирилл Лавров. Он будет похоронен 29 апреля на Богословском кладбище