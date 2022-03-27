Украина, 27 апреля, 2007, 20:30 — ИА Регнум. Президент Украины Виктор Ющенко выразил соболезнования по поводу смерти российского актера, художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова Кирилла Лаврова .

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, в соболезновании главы украинского государства, адресованном родным и близким актера, говорится: "Скорблю вместе со всеми почитателями непревзойденного творчества Кирилла Лаврова. От нас ушел мастер, который стремился к утверждению вечных идеалов добра, гуманизма, любви и чести, неутомимо трудился во славу своего театра". По словам Виктора Ющенко, на Украине всегда будут помнить об успешном дебюте Кирилла Лаврова на сцене Киевского академического театра русской драмы имени Леси Украинки .

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на 82-ом году жизни скончался художественный руководитель Большого драматического театра, народный артист СССР Кирилл Лавров. Он будет похоронен 29 апреля на Богословском кладбище