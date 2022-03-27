Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В работе штаба #МыВместе по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса в Ростовской области примет участие врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

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«Врач-волонтёр, один из лучших детских педиатров в России, приедет в штаб взаимопомощи, посетит пункты временного размещения переселенцев, проведет там бесплатные медицинские консультации. Кроме того, будет организована встреча-лекция о здоровье и иммунитете для всех желающих», — уточнили в волонтёрском штабе.

ИА REGNUM сообщало, что волонтёрский штаб #МыВместе для помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Неспублик начал свою работу в Ростове-на-Дону сразу после объявления режима ЧС. Добровольцы координируют работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической помощи и поддержки, а также принимают активное участие в разгрузке гуманитарной помощи и доставке её в пункты временного размещения.