Луганск, 27 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что спецоперация при поддержке России проходит по плану.

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«Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержки войск РФ, заканчивают зачистку н.п. Попасная и Рубежное и в дальнейшем продолжат наступление на города Лисичанск, Северодонецк, Кременная», — отметил он.

Ранее он заявил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав РФ.