Краснодар, 27 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Краснодарском краев в коронавирусные стационары за сутки поступили 144 человека, данные опубликованы 27 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 26 марта, сообщалось о 172 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе зарегистрировали 560 заболевших COVID-19, что на 147 меньше, чем накануне. В числе новых заболевших — 236 мужчин и 324 женщин в возрасте до 98 лет, 35 пациентов — дети. Среди муниципалитетов по числу новых пациентов в лидерах Краснодар (102 случая заражения), Сочи (46), Ейский район (24).

С начала пандемии на территории края заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 249 404 человек. За весь период выздоровели 234 047жителей. Скончались 10 652 пациентов.

На утро 27 марта лечение в ковид-стационарах проходят 1 681 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 51 пациент, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. На амбулаторном лечении находятся 7 331 пациент с подтверждённой инфекцией и с подозрением на неё.