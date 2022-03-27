Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUMсообщало, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик действует режим ЧС. На Дону развёрнуто более 100 пунктов временного размещения.