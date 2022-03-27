Симферополь, 27 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8−10%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется», — отметил он РИА Новости.

В Алуште, где была сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен. В остальных городах Крыма изменений в схеме подачи воды нет.

Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за 2 года.