Sky News: Великобританию накрыл кризис стоимости жизни
Лондон, 27 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. На фоне роста цен в Европе многим британцам приходится выбирать между покупкой еды для детей и оплатой отопления в доме. Об этом 27 марта сообщает Sky News.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Цены
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Страну накрыл кризис стоимости жизни, который, вероятно, усугубится в апреле.
«Они собираются предоставить £150—200, чтобы помочь людям. … Что они на эту сумму смогут себе позволить? Один раз поесть только», — отмечает Sky News.
Топливный кризис в Великобритании усугубили новые санкции в отношении России. На подорожание продуктов из-за антироссийской политики пожаловались и жители Нью-Йорка.