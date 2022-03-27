Лондон, 27 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. На фоне роста цен в Европе многим британцам приходится выбирать между покупкой еды для детей и оплатой отопления в доме. Об этом 27 марта сообщает Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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Страну накрыл кризис стоимости жизни, который, вероятно, усугубится в апреле.

«Они собираются предоставить £150—200, чтобы помочь людям. … Что они на эту сумму смогут себе позволить? Один раз поесть только», — отмечает Sky News.

Топливный кризис в Великобритании усугубили новые санкции в отношении России. На подорожание продуктов из-за антироссийской политики пожаловались и жители Нью-Йорка.