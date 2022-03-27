Нью-Дели, 27 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Регулярное международное авиасообщение, прерванное в связи с пандемией COVID-19, возобновляют власти Индии. Об этом 27 марта сообщило агентство Press Trust of India.

Aleksandr Zykov Международный аэропорт Индиры Ганди в Дели. Индия

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Согласно информации, полученной агентством в Главном управлении гражданской авиации Индии, для шести индийских авиаперевозчиков одобрены 1466 международных рейсов в неделю. Авиаперелёты разрешены в 27 стран мира по 43 направлениям.

Также разрешения на летний период полётов получили около 60 авиаперевозчиков из 40 иностранных государств. Всего иностранными авиакомпаниями будет осуществляться 1783 рейса в неделю.

Отмечается, что число авиаперелётов будет расти постепенно, при этом ожидается, что цены на билеты будут выше, чем до пандемии, в связи со скачком стоимости нефти из-за спецоперации России на Украине.

Напомним, Индия приостановила международные пассажирские авиаперелёты с 23 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде стран отменили или смягчили ограничительные меры по коронавирусу. В Индии все ограничения, кроме ношения масок, будут отменены 31 марта.