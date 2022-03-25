Пекин, , 07:00 — REGNUM Второй бортовой самописец потерпевшего крушение в Китае самолета Boeing 737 обнаружить до сих пор не удалось, передает телеканал CCTV.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, сведения других СМИ об обнаружении черного ящика не соответствуют действительности. Поиски бортового самописца на месте катастрофы в настоящее время продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд китайских СМИ заявил, что на месте крушения Boeing 737 удалось найти второй бортовой самописец. Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 упал во время полета из Куньмина в Гаунчжоу.

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