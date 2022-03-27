Москва, 27 марта, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Владимир Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Об этом заявил в интервью изданию «Украина.ру» экс-премьер Украины Николай Азаров.

Maidan.org.ua Николай Азаров

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Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что после того, как он достигнет соглашения с Владимиром Путиным, его содержание, в том числе те пункты, которые будут касаться статуса Донбасса и некоторых регионов Украины, станет предметом всеукраинского референдума.

Николай Азаров Что касается референдумов. Зеленский как был шоуменом, так он им и остался. По-моему, ни разу не прочитал конституцию, хотя там не так много страниц, не так много бы времени это заняло. Себя юристом называет. Чем он там занимался, трудно сказать, когда обучался в криворожском институте. Но к юриспруденции он никакого отношения не имеет. В конституции прямо запрещено выносить на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством Украины. Хочешь выносить — изменяй конституцию. Я уже не говорю о том, что в процессе ведения боевых действий говорить о референдумах может человек либо больной на голову, либо заведомо провокатор.

По словам украинского экс-премьера, денацификация Украины невозможна без смены её власти. «Это абсолютно очевидно. То есть власть должна смениться. Должна прийти власть, которая принципиально ненавидит нацизм», — сказал Азаров.

Напомним, спецоперация ВС РФ, одной из целей которой является денацификация Украины, началась 24 февраля.