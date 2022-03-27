Вашингтон, 27 марта, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии намерены свести счеты с президентом США Джо Байденом, за недружественное отношение последнего к названной арабской стране, и делают ставку на президента России Владимира Путина. Об этом 27 марта говорится в статье обозревателя Анчал Вохры в американском журнале Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Как отмечает обозреватель, в Эр-Рияде не торопятся пойти на встречу просьбам Вашингтона и Лондона по увеличению нефтедобычи и ссылаются при этом на обязательства в рамках ОПЕК+.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — говорится в материале.

При этом Вохра уточняет, что наследный принц помнит о том, что в ходе американской предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем» и уже став президентом США опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Кроме того, по мнению публициста, в Эр-Рияде считают, что Белый дом не учитывает их обеспокоенность возможным восстановлением ядерной сделки с Ираном и отказывается принимать меры в отношении йеменских хуситов, нападающих на суда и города Саудовской Аравии.

«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в «хромую утку». К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — добавляет в своей статье Вохра.

Кроме того, она указала, что считает, что странам Запада, вероятно, придется пожертвовать своими ценностями для сотрудничества с Саудовской Аравии, чтобы снизить нефтяные цены.

«У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека», — заключила обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан назвал отношения Тегерана и Эр-Рияда «неудовлетворительными» и заявил, что Иран не несет ответственности за сложившуюся ситуацию, однако готов провести пятый раунд переговоров с Саудовской Аравией.