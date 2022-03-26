Москва, 27 марта, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Старт вакцинации от коронавируса детей в возрасте от шести до 11 лет в рамках предстоящих клинических исследований запланирован на следующей неделе. Об этом 26 марта сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей 6−11 лет начнутся со следующей недели. На настоящий момент выбрана организация, у которой есть право на набор добровольцев для испытаний препарата, определились и с клиниками, в которых будут проходить исследования.

Гинцбург уточнил, что дети требуемой возрастной группы для испытаний пока не набраны.

Напомним, проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Центром имени Гамалеи для детей 6−11 лет было одобрено Минзравом России в конце января текущего года. По словам Гинцбурга, испытания могут занять до трёх с половиной месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава Центра имени Гамалеи Гинцбург, в настоящее время еще рано говорить о завершении пандемии COVID-19, так как во многих странах начинается новая волна коронавируса.