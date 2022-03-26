Москва, 27 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Россия гордится бойцами Росгвадии, мужественно и профессионально выполняющими свой долг во время спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России, которое размещено на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины», — сказал глава Российского государства

Также он отметил, что реальная боевая обстановка является связанной с повышенным риском.

«Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», — указал президент РФ.

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», — добавил Путин.

Кроме того, он уточнил, что бойцы Росгвардии четко и грамотно решают все поставленные перед ними самые сложные задачи, проявляя при этом личный героизм.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. <…> Хочу сказать вам «спасибо» — спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», — указал российский лидер, также пожелав военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что украинские власти никогда не стремились к проведению переговоров и потому они и теперь идут «ни шатко, ни валко».