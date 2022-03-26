Москва, 27 марта, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Украинские власти никогда не стремились к проведению переговоров и потому они и теперь идут «ни шатко, ни валко». Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят переговоры. Ни шатко, ни валко, растягивают, затягивают», — сказала она.

При этом Захарова уточнила, что в Киеве использовали такую тактику в течение семи с половиной, лет и именно она и привела к нынешней ситуации на Украине.

«Да только эта тактика и подорвала любое представление о том, что ситуацию можно решить переговорным путем», — пояснила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решать, кто будет находиться у власти в Российской Федерации, не главе Белого дома СШАДжо Байдену.