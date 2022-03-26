Донецк, 26 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть снарядов по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Ясиноватая, — говорится в сообщении. — Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в Народной милиции ЛНР сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции (НМ) ЛНР сбили украинскую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки.