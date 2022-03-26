Москва, 26 марта, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Украинские мины, дрейфующие в Черном море, через несколько суток могут достигнуть Румынии. Об этом 26 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

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«При ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал генерал-полковник.

Мизинцев добавил, что дрейфующие мины могут через четверо суток достигнуть территориального моря Румынии, а Болгарии — через десять суток.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ФСБ России заявили, что ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к украинским портам после начала специальной операции России. В ведомстве также не исключили возможность дрейфа сорванных мин.