Луганск, 26 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) сбили украинскую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки. Об этом 26 марта сообщает Народная милиция ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Украинские националистические формирования вновь подвергают обстрелу жилые кварталы территории ЛНР, — говорится в сообщении. — Так, в 19:45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Ровеньки».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта силы ПВО ДНР сбили ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» киевских боевиков на подлете к Донецку.