Москва, 12 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержано и отменено 20 авиаресов, сообщает 12 августа сервис «Яндекс.Расписания».

По данным табло аэропортов на 9:55, во «Внуково» два рейса задержано, один отменён, в «Домодедово» девять рейсов задержано, четыре отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано.

Указывается, что данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 августа ожидается погожий тёплый день без существенных осадков.