Донецк, 26 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя. Об этом заявил 26 марта представитель народной милиции Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода «Азовсталь», — уточнил он.

Также Басурин добавил, что шестеро бойцов ДНР погибли, ранения получили 22 человека за минувшие сутки.

«С начала текущих суток противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов», — цитирует Басурина газета «Известия». По его словам, под обстрелы попали девять населенных пунктов республики.

В результате обстрелов противника за сутки был поврежден 21 жилой дом и один объект инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины.