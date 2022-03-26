Москва, 26 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены еще более 90 военных объектов Украины. Об этом 26 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

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«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины, — отметил он. — Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ЗРК «Бук» ВС Украины (ВСУ).