Донецк, 26 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 6 мин. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:09 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее Озеряновка и Железная Балка были обстреляны со стороны ВСУ.