Ларнака, Кипр, 26 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине прошла в кипрской Ларнаке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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На центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали как русскоязычные жители Кипра, так и грекоязычные.

В митинге, который прошел под лозунгами «Россия, спаси планету!», «Россия, спаси нас от фашизма!», «Нет НАТО на Украине и на Кипре!», «Россия, говорит правду!», приняли участие более 300 человек, передает РИА Новости.