Варшава, 26 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Власти США не уверены в какой-либо смене Российской Федерацией стратегии на Украине. Об этом 26 марта заявил президент США Джо Байден во время встречи с украинскими беженцами в Варшаве.

(сс) jlhervàs Джо Байден

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«Я не уверен (в какой-либо смене РФ стратегии на Украине)», — сообщил Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.