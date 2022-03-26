Донецк, 26 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) еще более 300 снарядов и мин. Об этом 26 марта говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«С начала текущих суток противник выпустил более 300 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ — 21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов Республики.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов.