Москва, 26 марта, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Волонтеры штаба #МыВместе включились в работу по спасению обитателей зоопарков и приютов для животных, расположенных на территории ДНР, ЛНР и освобождаемых территориях Украины, помощи питомцам беженцев, находящихся в России в пунктах временного размещения. В штабе в Ростове-на-Дону уже собрано более 2,5 тонн кормов для животных. Сейчас гуманитарная помощь выдается хозяевам домашних питомцев в ПВР и переправляется в донецкие и луганские приюты и питомники.

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«Я — не только зоозащитник, но и внучка блокадников, — рассказала директор Фонда помощи бездомным животным «Я свободен» Ольга Ватомская. — Дед часто рассказывал мне, как общими усилиями люди спасали не только себя, но и самых невинных — питомцев ленинградского зоопарка. Порой ценой своих жизней. Так устроен наш народ. Сегодня в экстренной помощи нуждаются животные Донбасса и Украины. Мы не пройдем мимо. Кормовая помощь нужна приютам, зоопаркам, питомникам».

Через волонтеров штаб #МыВместе устанавливает связь с зоопарками на освобождаемой территории Украины, и так же, как и в работе с людьми, выясняет существующую потребность. В нескольких учреждениях есть небольшой запас, дальше они готовы принять помощь. Зверям нужно сено, мясо, овес или ячмень, овощи. Также требуется корм для собак и кошек.

В настоящий момент возможна относительно безопасная передача кормов в питомники и приюты Мариуполя, которые эвакуировались на освобожденные после начала спецоперации территории Украины, сейчас идет планирование доставки помощи. Внести посильный вклад в дело помощи животным можно на сайте общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ.