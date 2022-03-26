Донецк, 26 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть военнослужащих. Об этом 26 марта говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале .

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За прошедшие сутки в борьбе за независимость шесть защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 22 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Озеряновка и Железная Балка обстреляны со стороны ВСУ.