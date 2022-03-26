Донецк, 26 марта, 2022, 19:11 — ИА Регнум. С начала суток, 26 марта, ВСУ выпустили более 300 крупнокалиберных снарядов и мин по ДНР. Об этом сообщает народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В Мариуполе из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 12 мирных жителей. Об этом 26 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).